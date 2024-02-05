Стало известно, на сколько подорожают бананы из-за конфликта РФ и Эквадора Доцент РЭУ им. Плеханова Новикова: бананы в РФ подорожают еще на 20–30%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России бананы из-за усложнения отношений с Эквадором могут подорожать еще на 20–30%, заявила NEWS.ru доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Екатерина Новикова. Поставки этих фруктов в Россию могут существенно сократиться, так как Россельхознадзор начал находить в них многоядную муху — горбатку. Это произошло на фоне решения президента Эквадора Даниэля Нобоа о передаче старого советского оружия Соединенным Штатам Америки.

В ближайшей перспективе цены на бананы и гвоздики могут вырасти в связи с отказом от импорта данной продукции из Эквадора. По мнению многих экспертов, бананы подорожают на 20–30%. Что касается гвоздик из Эквадора (в них Россельхознадзор начал находить цветочный трипс. — NEWS.ru.), то эта страна не является основополагающей по поставкам цветов в Россию, поэтому здесь рост цен будет примерно на 10%, — сказала Новикова.

Она также отметила, что в дальнейшем планируется увеличить поставки бананов и гвоздик с Филиппин, из Гватемалы, Колумбии и Кении.

Ранее Россельхознадзор ввел запрет на импорт выращенных в Эквадоре гвоздик через страны Европейского союза: Германию, Нидерланды, Литву и Латвию. В эквадорских гвоздиках был выявлен западный цветочный трипс, который является вредителем закрытого грунта. Помимо этого, Россельхознадзор ограничил ввоз в РФ бананов из Эквадора от пяти компаний-экспортеров.

Президент Эквадора называет военную технику, которую страна намерена передать США, «металлоломом». Российские дипломаты считают, что затем она будет поставлена Украине.

В январе стало известно, что бананы могут подорожать на 50% из-за недавних массовых беспорядков в Эквадоре. По разным оценкам, от 95% до 98% продаваемых в России бананов имеют эквадорское происхождение.