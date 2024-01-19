Яйца, бананы, сладости: какие продукты больше всего подорожают к лету

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Федеральная служба государственной статистики назвала продукты питания, которые сильнее остальных подорожали в 2023 году. В их числе оказались яйца, помидоры, а также импортные фрукты. NEWS.ru опросил экспертов и узнал, на какие продукты заметно вырастут цены к лету.

Какие продукты подорожали больше всего в 2023 году

Сильнее всего в 2023 году подорожали яйца, следует из данных Росстата. «Яичная» инфляция составила 61,35% (декабрь 2023-го к декабрю 2022-го). Средняя по стране потребительская цена десятка яиц выросла с 81,7 до 132,45 рубля. Только в ноябре они подорожали на 15,1%, а в декабре — еще на 18,2%.

В лидерах по росту цен по итогам года также оказались помидоры (+51,1%), груши (+48,3%), виноград (+48,2%) и бананы (+46,9%). По итогам ноября последние лидировали по этому показателю, а затем уступили первенство яйцам.

Шесть из 10 наиболее подорожавших за год товаров и услуг — это фрукты и овощи. Менее ощутимо подорожали апельсины — на треть (33,99%). Годовой рост цен на них был выше, чем на остальные фрукты.

Для сравнения, годовая инфляция в 2023 году составила 7,42%.

Почему эти продукты подорожали сильнее других

Стоимость фруктов, в частности бананов, привязана к курсу мировых валют. Летом прошлого года курс рубля резко упал по отношению к доллару и евро. Это сказалось на стоимости импортной продукции, в том числе фруктов. Валютный скачок стал причиной роста закупочной цены от поставщиков (стран-экспортеров) и одновременно привел к подорожанию логистики.

Помидоры, груши, виноград и чеснок — тоже в основном импорт. Поэтому ничего удивительного в их попадании в топ-10 подорожавших товаров нет.

В случае с яйцами на цены повлияли другие факторы. Покупатели возмущались из-за их подорожания, к делу подключились даже Федеральная антимонопольная служба и Генпрокуратура. Крупные сети заявили, что будут ограничивать наценку. Постепенно яйца начали продавать даже поштучно.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Минсельхозе объясняли, что цены на яйца растут из-за снижения производства, а также из-за дорогого доллара (он увеличивает себестоимость продукции, так как к нему привязаны расходы на корма, лекарства и производственное оборудование). Президент Владимир Путин связывал повышение цен на яйца с ростом спроса. Аналогичную точку зрения озвучивала глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

Эксперты говорили о совокупности факторов: сокращении реального объема производства, увеличении себестоимости производства яйца и сезонном росте спроса.

Какие продукты больше всего подешевели в 2023 году

Среди продуктов питания, которые сильнее всего подешевели в 2023 году, в лидерах оказалась гречневая крупа — цены на нее снизились на 18,81%. Гречка дешевеет уже второй год подряд: в 2022-м стоимость крупы опустилась на 7,4%.

На 15,8% снизились цены на картофель, на 9,62% — на овсяные и перловые крупы, на 4,17% подешевела вермишель.

Два года подряд урожай гречихи (из которой, собственно, и производится гречневая крупа) был очень высоким, а объемы сборов били рекорды. Отсюда и падение цен, объясняли эксперты. Макароны подешевели по причине высокого сбора пшеницы и роста ее объемов на внутреннем рынке. Снижение цен на картофель также объясняется ростом урожая.

Какие из продуктов больше всего подорожают к лету

NEWS.ru опросил экспертов и узнал, цены на какие из продуктов питания будут расти опережающими инфляцию темпами в первой половине 2024 года.

Бананы

Из-за беспорядков в Эквадоре в России могут на 50% подорожать бананы, предположил в разговоре с NEWS.ru финансовый аналитик Александр Разуваев. По его словам, в Латинской Америке не так давно шла настоящая торговая война между производителями этих фруктов и европейскими странами. «Все это может закончиться очень серьезно. <...> Когда ситуацию урегулируют, бананы могут подешеветь, но не сильно, не на 50%», — уточнил эксперт.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сейчас в Эквадоре введен режим чрезвычайной ситуации и внутреннего вооруженного конфликта. Он установлен на ближайшие 60 дней.

Яйца

В Минсельхозе рассчитывают, что цены на яйца будут снижаться. По словам главы ведомства Дмитрия Патрушева, была проведена большая работа над ошибками, в будущем министерство не будет допускать подобных перекосов, все меры будут приниматься на опережение.

Эксперты настроены не так оптимистично. По прогнозу гендиректора экспертно-аналитического центра агробизнеса «АБ-Центр» Алексея Плугова, к весне яйца могут подорожать еще на 15–20%. К середине апреля 2024 года стоимость десятка превысит 140 рублей, считает он. По его мнению, после достижения своего пика в начале апреля во второй половине месяца цены начнут в любом случае снижаться за счет растущего предложения. Это произошло бы, даже если бы власти не стали принимать никаких регуляторных мер, говорит Плугов. К середине июня по отношению к пиковым значениям апреля яйца подешевеют на 12–15%.

Шоколад

До конца января горький шоколад (в котором содержится от 70% какао) в России подорожает на 25–30%. А к началу весны, если мировые цены на какао-сырье останутся на таких же высоких отметках, — на 40% от текущих уровней, допускает Алексей Плугов. По его же прогнозу, молочный шоколад, в котором меньше какао и больше дешевеющего сахара, подорожает на 20%.

Другие продукты

По мнению руководителя аналитического департамента AMarkets Артема Деева, в лидерах по росту цен окажутся продукты с высокой зависимостью от колебания мировых цен, такие как чай, кофе, кондитерские изделия.

«Из-за высоких темпов роста цен на сырье кофе и чай уже с февраля могут подорожать на 5–12%», — допускает эксперт.

Из-за повышения цен на упаковку и усложнения логистических цепочек примерно на 7% подорожает молоко, на 5-10% — кефир, йогурт, творог, сметана и прочая кисломолочка, перечисляет Деев.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

А кондитерские изделия, по словам аналитика, в первом полугодии могут прибавить от 6,5% до 14,5% стоимости.

Кроме того, заметно подорожают снеки. По словам Деева, цены на отруби и хлебцы вырастут на величину до 20%, каши — на 15%, хлебобулочные изделия и восточные сладости — на 10%. Причины все те же: рост стоимости сырья и упаковки, удорожание логистики, в том числе из-за увеличения стоимости запчастей для грузовиков и нехватки водителей, заключил эксперт.

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