Аналитик нашел замену бананам и цветам из Эквадора Аналитик Разуваев: Латинская Америка поставит России бананы вместо Эквадора

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Латиноамериканские страны заменят Эквадор в качестве поставщика бананов в Россию, предположил в разговоре с NEWS.ru финансовый аналитик Александр Разуваев. По его словам, у России сложились дружеские отношения практически со всеми странами континента. Разуваев считает, что вместо Эквадора поставлять гвоздики в Россию может Азербайджан.

Я думаю, можно ожидать роста цен на бананы, но не очень сильный. Мы найдем поставщиков. Много латиноамериканских стран всю жизнь выращивают бананы, знаменитая банановая республика. Россия договорится со странами Латинской Америки, деньги всем нужны. С Латинской Америкой у нас нормальные отношения. Производителей там много, практически все страны. Если брать цветы, то поскольку цветы из Гааги видимо никак не поступают в Россию, то заменой станет Азербайджан, — отметил Разуваев.

Ранее Россельхознадзор ввел запрет на импорт выращенных в Эквадоре гвоздик через страны Европейского союза: Германию, Нидерланды, Литву и Латвию. В эквадорских гвоздиках был выявлен западный цветочный трипс, который является вредителем закрытого грунта. Помимо этого, Россельхознадзор ограничил ввоз в РФ бананов из Эквадора. Это решение было принято из-за выявления в них карантинного объекта — многоядной мухи-горбатки.