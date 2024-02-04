Россияне остались без эквадорских гвоздик и бананов Россельхознадзор ограничил ввоз гвоздик и бананов из Эквадора

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россельхознадзор ввел запрет на импорт выращенных в Эквадоре гвоздик через страны Европейского союза: Германию, Нидерланды, Литву и Латвию, сообщила пресс-служба ведомства. В адрес указанных стран направили обращения с просьбой прекратить сертификацию цветов с 9 февраля. Помимо этого, Россельхознадзор ограничил ввоз в РФ бананов из Эквадора.

Принимая во внимание, что наибольшее количество обнаружений карантинных объектов выявляется в цветочной продукции происхождением из Эквадора, поступающей на территорию России через страны Европейского союза (Нидерланды, Германия, Латвия, Литва), российской Службой направлены соответствующие обращения в адрес уполномоченных органов данных стран с просьбой прекратить с 9 февраля сертификацию эквадорских гвоздик, — сказано в сообщении.

Как объяснили в Россельхознадзоре, в эквадорских гвоздиках был выявлен западный цветочный трипс, который является вредителем закрытого грунта. При отсутствии соответствующих мер борьбы он вызывает гибель урожая в 100% случаев. Решение об ограничении ввоза бананов из Эквадора было принято из-за выявления в них карантинного объекта — многоядной мухи-горбатки.

Ранее Россельхознадзор приостановил сертификацию всех производителей кормов для животных из Италии и Франции. В составах импортных продуктов выявили несоответствия. Исключения были сделаны для французского SOPRAL и итальянских Sanypet SPA, Gheda Mangimi Srl и Diusapet srl, которые должны пройти проверку до начала апреля.