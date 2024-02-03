Расширен список запрещенных кормов для животных Россельхознадзор выгоняет из России европейские корма для животных

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Россельхознадзор с 6 февраля приостановил сертификацию всех производителей кормов для животных из Италии и Франции. Telegram-канал Mash отмечает, что до 1 апреля были сделаны исключения для французского SOPRAL и итальянских Sanypet SPA, Gheda Mangimi Srl и Diusapet srl. Все они должны пройти проверку до начала апреля.

Ранее Россельхознадзор отчитался о проверке более 80 российских и 75 иностранных производителей, выпускающих корма для непродуктивных животных. Часть анализов выявили несоответствия в составах кормов. В импортных продуктах несоответствия составили 4,4%, в российских — 2,3%.

В кормах импортного производства наибольший процент несоответствий касался отсутствия компонентов, заявленных на маркировке — более 50% от выявленных несоответствий. Также выявлялись ГМО — около 33%, стронций, мышьяк, глютен в беззерновых кормах и токсичность, — сообщили в надзорном ведомстве.

Mash отмечает, что место европейских брендов займут бразильские компании, которые давно прошли проверку Россельхознадзора.

Ранее Россельхознадзор проверил корма для животных от итальянской фирмы Farmina и обнаружил в них мышьяк. По его информации, опасное вещество было найдено после того, как ведомство начало отправлять на анализ каждую партию, поступившую в РФ.