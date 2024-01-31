Mash: в итальянском корме для собак и кошек нашли мышьяк Mash: в кормах для кошек и собак итальянской фирмы Farmina нашли мышьяк

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Россельхознадзор проверил корма для животных от итальянской фирмы Farmina и обнаружил в них мышьяк, сообщил Telegram-канал Mash. По его информации, опасное вещество было найдено после того, как ведомство начало отправлять на анализ каждую партию, поступившую в РФ.

По информации Mash, бренд прекратил поставки в Россию после начала спецоперации. При этом корм стабильно приезжал в РФ через третьи страны. Отказываться от параллельного импорта никто из сторон не планировал. Теперь же Россельхознадзор принял решение временно приостановить поставки, все фуры с Farmina и Farmina Vet Life уже начали останавливать на въезде в Россию.

Ранее сообщалось, что в 2023 году почти в три раза по сравнению с 2022-м выросло количество различных нарушений при производстве куриных яиц. В этой сфере число нарушений увеличилось на 270%, при производстве рыбной продукции — на 122%, мясной продукции — на 80%, хлебобулочных и кондитерских изделий — на 78%, овощной консервации — на 31%, следует из материалов исследования. В подавляющем большинстве случаев нарушители остаются безнаказанными, отметил эксперт.