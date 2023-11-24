В России рекордно подорожали бананы РБК: цена килограмма бананов в России впервые превысила 140 рублей

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Розничная цена 1 кг бананов в октябре 2023 года достигла 143 рублей, что на 47% выше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата. По его информации, к заметному росту цен на фрукты этой осенью привело ослабление рубля.

Такой темп подорожания бананов в годовом выражении стал самым заметным за период наблюдений с 2000 года. Предыдущий рекорд по росту цен был поставлен в 2015 году. Тогда стоимость бананов возросла на 35,2% — с 51,7 до 69,8 рубля за килограмм. Согласно данным Росстата, лидером повышения цен среди фруктов оказались апельсины: в октябре этого года цена килограмма в рознице увеличилась почти на 80% и достигла 209 рублей. Стоимость 1 кг лимонов выросла на 40% (до 195 рублей), груш — на 45% (до 243 рублей), винограда — на 48% (до 222 рублей).

Генеральный директор Ягодного союза Ирина Козий подчеркнула, что стоимость фруктов, в частности бананов, привязана к курсу мировых валют. По ее словам, летом этого года курс рубля резко упал по отношению к другим валютам, что сказалось на ценах на импортную продукцию, в том числе на фрукты.

Ранее в России на 20% подорожали торты. К этому привел рост цен на ингредиенты, из которых готовятся десерты: сливочное масло, молоко и сливки.