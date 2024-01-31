Эквадор передаст США старую российскую технику

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Эквадор передаст США старую российскую военную технику, несмотря на позицию Москвы, заявил в интервью телеканалу Ecuavisa президент страны Даниэль Нобоа. При этом он подчеркнул, что его государство не будет разрывать отношения с РФ.

Поставка будет осуществлена. Они ссылаются на то, что это военная техника. Мы доказали, что это металлолом. В рамках международных соглашений нельзя передавать военную технику, но такой металлолом можно, — сказал Нобоа.

Глава государства также назвал позицию России «не совсем адекватной» на фоне масштабных беспорядков, происходящих в Эквадоре. При этом Нобоа не стал отрицать важность помощи, которую могла бы оказать Кито Москва, заявив, «дай бог, чтобы они это сделали».

В начале января Даниэль Нобоа заявил, что в ближайшее время планирует передать США старую технику российского и украинского производства в обмен на новую на общую сумму $200 млн. Он уточнил, что обмен планируется провести до конца месяца.

Посол РФ в республике Владимир Спринчан после этого рассказал, что проверяет данные о планах Эквадора передать США российскую военную технику. Эквадорские власти уведомлены о том, что подобные действия Москва расценивает как недружественные, добавил он.