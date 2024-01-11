Россия предостерегла Эквадор от передачи в США военной техники Москва расценит как недружественный шаг передачу техники РФ из Эквадора в США

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Россия проверяет данные о том, что Эквадор собирается передать США российскую военную технику, заявил посол РФ в республике Владимир Спринчан в эфире телеканала «Россия 24». Он добавил, что эквадорские власти уведомлены о том, что подобные действия Москва расценивает как недружественные.

Мы проверяем информацию. Но до властей Эквадора мы довели позицию России, что отправка этой техники не нужна американцам, тем более ее назвали металлоломом. Она нужна тем, кто умеет обращаться с техникой российского производства, — сказал он.

Спринчан отметил, что президент Эквадора ранее обозначил свою миротворческую позицию в отношении специальной военной операции на Украине. Дипломат добавил, что отправка российской техники в США станет «вкладом в конфликт одной стороны», что нарушает утверждения главы государства о нейтралитете республики в отношении Киева и Москвы.

Ранее военный эксперт Александр Храмчихин оценил возможности Эквадора в вопросе поставок вооружения на Украину. Эксперт считает, что республика может предоставить Киеву средства противовоздушной обороны и вертолеты, однако больше стране нечего предложить, так как никакой тяжелой советской или российской техники, которая была бы знакома украинским военным, у Эквадора нет.