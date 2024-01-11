Военэксперт раскрыл возможности Эквадора в поставках оружия на Украину Военэксперт Храмчихин: оружия российских образцов у Эквадора оказалось не много

Фото: МО Украины

Эквадор может передать Украине средства противовоздушной обороны и вертолеты, сообщил NEWS.ru заместитель директора Института политического и военного анализа Александр Храмчихин. По его словам, этих средств у латиноамериканской страны не много, однако Киев сейчас был бы рад любым поставкам.

У Эквадора есть средства ПВО, то есть — переносные зенитно-ракетные комплексы «Игла», и зенитно-ракетные комплексы «Оса». От Украины в свое время Эквадор получил «Осы», а от нас, от России, «Иглы». Вот, практически, и все. Этого не слишком много, но для Украины сейчас даже одна единица такого оружия не будет лишней, — пояснил Храмчихин.

Он также отметил, что Эквадор обладает вертолетами, которые можно использовать в десантно-штурмовом варианте, однако никакой другой тяжелой техники советских или российских образцов, знакомых украинским военным, у Эквадора нет.

По поводу авиации — вертолеты Ми-17 у Эквадора есть, а вот самолетов наших там никогда не было. Если только транспортные, но это, вообще, даже не оружие. Да и вообще тяжелой техники в наших поставках Эквадору не было никогда. Дело в том, что Эквадор никогда и не был каким-то крупным клиентом в закупках оружия советских или российских образцов. Но, собственно, если продаешь оружие такому сброду, как Эквадор, то не надо удивляться, что оно потом оказывается против нас. К счастью, мы продавали им не слишком много, — рассказал эксперт.

Ранее стало известно, что США пытаются вынудить Эквадор передать Украине оружие советских и российских образцов в обмен на более новые западные вооружения. Однако в экспертной среде возможность такого обмена пока воспринимается скептически из-за продолжающихся в стране боевых столкновений силовиков и наркокартелей, практически переросших в гражданскую войну.

Президент Эквадора Даниэль Нобоа объявил в стране режим «внутреннего вооруженного конфликта». Это произошло после того, как 8 января в четырех тюрьмах вспыхнули бунты. За день до этого генеральная прокуратура республики начала расследование обстоятельств возможного побега из тюрьмы города Гуаякиль главаря преступной группировки «Лос-Чонерос» по кличке Фито.