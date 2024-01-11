«Стреляют»: россиянин из Эквадора описал обстановку в стране Живущие в Эквадоре россияне: на улицах много военных, люди сидят по домам

Фото: IMAGO/Daniel Molineros/Global Look Press

Жизнь мирных жителей не особо изменилась с началом массовых беспорядков, заявил РБК живущий в Эквадоре россиянин. По его словам, изредка «стреляют» в неблагополучных районах, на улицах много военных и полицейских, но в целом все не так страшно, как освещают в СМИ.

Сейчас все организации, которые предоставляют услуги населению, закрыты. Дети и студенты на удаленном обучении. Правительство ввело комендантский час. На улицах очень много военных и полицейских, — отметил собеседник издания.

Ранее президент Эквадора Даниэль Нобоа объявил в стране режим «внутреннего вооруженного конфликта». Это произошло после того, как 8 января в четырех тюрьмах вспыхнули бунты. За день до этого генеральная прокуратура республики начала расследование обстоятельств возможного побега из тюрьмы города Гуаякиль главаря преступной группировки «Лос-Чонерос» по кличке Фито.

Также сообщалось, что вооруженные люди в прямом эфире ворвались в студию телеканала TC Televisión и взяли в заложники находившихся там сотрудников. В дальнейшем полиции удалось освободить большую часть заложников и задержать нескольких преступников.

В посольстве России в Эквадоре рассказали, что в ходе беспорядков в стране граждане России не пострадали. При этом дипломаты призвали россиян временно воздержаться от поездок в Эквадор.