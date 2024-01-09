Президент Эквадора объявил режим «внутреннего вооруженного конфликта»

Фото: IMAGO/www.imago-images.de/Global Look Press

Президент Эквадора Даниэль Нобоа объявил в стране режим «внутреннего вооруженного конфликта», об этом он сообщил на странице в социальной сети Twitter (X). По словам главы государства, это решение принято на фоне обострения ситуации в сфере безопасности.

Я подписал президентский указ, вводящий режим внутреннего вооруженного конфликта, — сообщил Нобоа.

Перед этим Нобоа установил на 60 дней режим чрезвычайной ситуации. Причиной стали серия бунтов в тюрьмах и побег лидера крупнейшей банды. Режим ЧС был призван задействовать вооруженные силы в восстановлении контроля над пенитенциарной системой.

В свою очередь аргентинская газета La Nacion сообщила, что телеканал Ecuavisa и журнал Vistazo эвакуировали своих сотрудников после того, как бандиты в прямом эфире взяли в заложники ведущих TC Televisión. Инцидент произошел 9 января в городе Гуаякиль. Полиция Эквадора объявила, что к офису телеканала выехали сотрудники спецподразделения.

Ранее заключенные в шести тюрьмах Эквадора взяли в заложники более 50 охранников и полицейских. Так криминальные группировки отреагировали на проведенные в тюрьмах обыски, направленные на изъятие запрещенных предметов из оборота среди заключенных. Позже их отпустили, они прошли медосмотр.