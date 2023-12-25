Цены на яйца, льготная ипотека, санкции: о чем говорила глава ЦБ Набиуллина Эксперт по недвижимости Зайцев: региональная ипотека может появиться в 2024 году

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Банка России Эльвира Набиуллина дала большое интервью РБК, в котором объяснила рост цен на яйца, рассказала о будущем льготной ипотеки в 2024 году и назвала самые болезненные для России санкции. NEWS.ru приводит главные тезисы беседы и оценивает их с помощью экспертов.

Как Набиуллина объясняет рост цен на яйца

Цены на куриные яйца выросли не только из-за инфляции, заявила в интервью РБК председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.

По ее словам, когда темп роста цен высокий, «постоянно что-нибудь выстреливает». Набиуллина напомнила, что в 2021 году резко дорожало то одно, то другое. Всегда есть искушение связать высокую инфляцию с каким-то товаром, но существуют и общие причины, объяснила она.

«Прежде всего в нашем случае это то, что высокий рост спроса опережает возможности предложения», — уточнила глава Центробанка.

Согласно последним данным Росстата, с 12 по 18 декабря яйца в России подорожали на 4,6%, а с начала года по 18 декабря — на 52,9%. Эксперты считают, что на этом рост цен на яйца не остановится и в апреле 2024 года средняя стоимость десятка вполне может превысить 140 рублей.

Что будет с льготной ипотекой в 2024 году

Экзотикой льготная ипотека не будет, считает Набиуллина. По ее словам, Центробанк исходит из того, что массовая, безадресная льготная ипотека «закончит свое действие в июле, но адресная, в том числе семейная, останется».

«Это востребованная ипотека. А семейная сейчас по объемам приблизительно такая, как массовая льготная. Поэтому последняя останется и, конечно, не будет такой экзотикой, как до 2020 года», — сказала Набиуллина. Кроме того, в Госдуме сейчас обсуждается внедрение региональной ипотеки, добавила она.

На прошлой неделе правительство РФ повысило с 20% до 30% первый взнос по льготной ипотеке на новостройки (выдается под 8% годовых). Помимо этого, власти уравняли максимальный размер кредита для всех регионов — теперь он составляет 6 млн рублей для всей территории страны (ранее в Москве, Санкт-Петербурге, Подмосковье и Ленобласти можно было взять кредит на сумму до 12 млн рублей).

Директор риелторской компании «Этажи» Ильдар Хусаинов в беседе с NEWS.ru допустил, что уже в будущем году в России заработают пилотные проекты региональных ипотечных программ. За счет дифференцирования ставок региональная льготная ипотека может стать не просто инструментом покупки доступного жилья, но и катализатором развития регионов, считает он.

«В одних регионах логичнее вводить льготное кредитование на строительство и реконструкцию индивидуальных домов, в других — делать акцент на новом строительстве многоквартирных домов, в третьих — регулировать цену на новое строительство за счет конкурентных ипотечных ставок на вторичном рынке», — отметил эксперт.

При этом он добавил, что, возможно, имеет смысл стимулировать и вторичный рынок жилья.

Какие санкции Набиуллина считает самыми болезненными

Одной из наиболее ощутимых проблем для России после введения западных санкций, в условиях которых страна живет с 2014 года, стали международные платежи, полагает глава ЦБ. Она пояснила, что риск усиления ограничений всегда принимался во внимание — в частности, проводились стресс-тесты с многочисленными финансовыми институтами. В результате попавшие под санкции крупные банки во многом были к этому готовы. «Проблемой, вот именно проблемой, стали международные платежи, они до сих пор являются проблемой, хотя мы пытаемся ее решить», — подчеркнула Набиуллина.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

При этом крайне болезненной для России темой она назвала блокировку и заморозку активов частных лиц (к примеру, у россиян заморозили находящиеся на их брокерских счетах иностранные акции). По словам Набиуллиной, эту проблему ЦБ пытается решить различными способами вместе с правительством.

По мнению руководителя департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекс» Александра Шнейдермана, надеяться на разморозку этих активов не стоит, если, конечно, речь не идет о крупнейших олигархах.

«Все частные инвесторы ожидают более крупных решений, которые касаются активов непосредственно целой страны, а решение частных случаев не так интересно для Запада», — заявил эксперт NEWS.ru.

Как глава ЦБ комментирует присвоение ей статуса «разрушитель года»

В ноябре американское издание Politico опубликовало рейтинг самых влиятельных людей Европы за 2023 год и составило список главных «деятелей», «мечтателей» и «разрушителей». Набиуллина возглавила рейтинг «разрушителей». Председатель Банка России удостоилась такого звания за усилия по «предотвращению последствий беспрецедентных западных санкций».

Набиуллина, реагируя на включение в топ Politico, отметила, что ей сложно прокомментировать эту ситуацию. По ее словам, ЦБ и впредь будет вести политику, направленную на то, чтобы доходы не обесценивались от высокой инфляции, чтобы финансовый сектор оставался устойчивым и давал финансовые ресурсы структурной перестройке экономики. «Конечно, есть искушение думать, что мы так хорошо прошли 2022 год и теперь нам, что называется, море по колено. Но надо быть готовыми к усилению санкционного давления», — предупредила она.

Когда Центробанк начнет снижать ключевую ставку

Набиуллина признала, что регулятору стоило начать повышение ключевой ставки еще весной нынешнего года. По ее словам, денежно-кредитная политика в тот период была более мягкой, а затем инфляционное давление начало расти.

Напомним, в 2023 году ЦБ повышал ключевую ставку пять раз подряд — в итоге она увеличилась с 7,5% до 16%. Первое решение об ужесточении было принято в июле.

Чтобы смягчить политику, сначала придется убедиться, что инфляция снижается устойчиво, сказала Набиуллина. Потребуется анализ широкого круга показателей в течение не менее двух-трех месяцев. По ее словам, сейчас рост цен значительно превышает целевой уровень регулятора в 4%, заложенный в бюджет.

По мнению экспертов, о снижении ключевой ставки можно будет говорить не раньше, чем в третьем-четвертом кварталах 2024 года. Кроме того, некоторые экономисты допускают, что в начале года мы можем снова увидеть ее рост.

Читайте также:

Набиуллина назвала главную задачу ЦБ на 2024 год

ЦБ повысил ключевую ставку до 16%: как это повлияет на курс рубля и кредиты

Когда вернутся дешевые кредиты и ипотека? Отвечают ЦБ и эксперты

Отменят или сохранят: что будет с льготной ипотекой в 2024 году