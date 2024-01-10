Россиян предупредили о подорожании ряда продуктов Экономист Переславский: в наступившем году подорожают рис и алкоголь

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В наступившем году в российских магазинах подорожают рис и алкоголь, а яйца и куриное мясо подешевеют, считает экономист Николай Переславский. В беседе с LIFE.ru он предположил, что динамика изменения цен на продукты и непродовольственные товары в магазинах будет разнонаправленной, в том числе в связи с вступлением в силу новых законов.

Как пояснил специалист, ассортимент риса в крупных сетевых магазинах снизился в том числе благодаря неурожаю в Индии и Таиланде, экспорт этой культуры оттуда сейчас под запретом. В такой ситуации следует приготовиться к подорожанию риса на 10–20%. Кроме того, по мнению эксперта, в январе подорожает крепкий алкоголь, в частности, виски российского производства.

В столице цены остаются пока на прежнем уровне, но заметно поредели полки. Это говорит о том, что ценники скоро будут выше. Хочу напомнить, что с Нового года повышен акциз на алкоголь на 5%. Соответственно, цена на прилавках вырастет от 7% до 10% в зависимости от элитности напитков, — подчеркнул Переславский.

При этом, по его словам, благодаря предпринятым мерам по стабилизации ситуации на продовольственном рынке уже наблюдается снижение цен на яйца. По мнению экономиста, они стабилизируются на уровне 100–120 рублей за десяток. Кроме того, правительство ввело беспошлинную квоту на импорт 140 тысяч тонн мяса кур, что также поможет сдержать рост цен.

Переславский добавил, что цены на бытовую технику и гаджеты, напрямую зависящие от курса рубля к доллару и юаню, не покажут значительных изменений, по крайней мере до марта этого года. При этом он спрогнозировал подорожание мобильной связи на 10–20%.

Как заявил в беседе с изданием финансовый аналитик Федор Сидоров, россияне также получат дополнительную защиту от резких необоснованных скачков цен.

Разработан законопроект, который позволит регуляторам принимать большее участие в ценообразовании и контролировать его по всей товаропроводящей цепочке. Если цена необоснованно вырастет на 30% за 60 дней, регуляторы смогут вмешаться. При этом сезонные и иные естественные колебания цены <...> учитываться не будут, — объяснил аналитик.

Ранее в пресс-службе розничной торговой компании X5 Group сообщили, что в первые дни 2024 года в ряде регионов России наблюдались проблемы с поставками охлажденной птицы. Причиной этого стали в том числе аномальные морозы в некоторых областях.