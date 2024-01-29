Россиянам назвали причины подорожания огурцов Торговый аналитик Пегов: подорожание огурцов является сезонным фактором

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Подорожание огурцов является сезонным фактором, поэтому покупателям не стоит беспокоиться, заявил в беседе с «Вечерней Москвой» торговый аналитик Дмитрий Пегов. По его словам, рост цен на сезонные продукты является стандартной практикой.

Цена на овощи и фрукты очень часто продиктована сезонностью. В холодное время года их производство снижается, поэтому предложения на рынке стало меньше. Более того, часто огурцы нам поставляют из-за рубежа, поэтому их цена очень сильно зависит от курса, — пояснил эксперт.

Он отметил, что сейчас килограмм огурцов стоит около 200 рублей, в феврале цены продолжат расти примерно на 4–5%, а затем начнется обратный процесс. По словам аналитика, уже весной будут наблюдаться практически прежние значения. Пегов порекомендовал покупать огурцы на оптовых рынках, где продавцы могут предложить серьезную скидку при покупке большой партии.

Ранее президент Росптицесоюза Владимир Фисинин рассказал, что снижению цен на куриное мясо поможет переход на отечественную кормовую базу на птицефабриках. Он уточнил, что в структуре себестоимости курятины 70% приходится на корма. Также, по его словам, на цены влияют импортные витамины, ферменты, подкислители и вакцины.