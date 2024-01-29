В Росптицесоюзе рассказали, от чего может подешеветь куриное мясо Президент Росптицесоюза Фисинин: цены на мясо птицы можно снизить за счет кормов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В структуре себестоимости куриного мяса 70% приходится на корма, рассказал в беседе с «Парламентской газетой» президент Росптицесоюза Владимир Фисинин. По его словам, переход на отечественную кормовую базу на птицефабриках повлияет на ситуацию с ценниками в магазинах.

Сейчас Россия в этой сфере совершила мощный рывок — у нас достаточно своей кукурузы, сои и так далее. При этом мы импортируем практически все необходимые витамины, ферменты, подкислители и почти 50% вакцин. Вот это все, конечно, на себестоимости мяса — и, следовательно, на конечной его стоимости для потребителя — сказывается, — подчеркнул эксперт.

Кроме того, по его словам, необходимо регулировать торговые наценки, которые могут составлять до 60% в структуре итоговой стоимости.

Специалист также рассказал о работе с племенным материалом в сфере птицеводства. Так, основой восстановления отечественной племенной базы должен стать кросс (гибрид) «Смена-9». Благодаря работе российских генетиков он уже превосходит импортные кроссы по некоторым параметрам: например, такая птица отличается более высокой скоростью роста и долголетием, , легче переносит болезни. Ведутся разработки в области улучшения показателей конверсии корма, чтобы бройлеры питались меньше, при этом активнее набирая в весе.

Ранее в Росптицесоюзе обратились в Минсельхоз РФ с просьбой о помощи в строительстве, реконструкции и модернизации птицефабрик. Птицеводы подчеркнули, что для увеличения производства куриного мяса и яиц компаниям необходима поддержка государства, без нее стимулировать инвестиции не получится.