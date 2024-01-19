Производители куриного мяса и яиц попросили о помощи «Ведомости»: Росптицесоюз попросил правительство о поддержке и льготах

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Для увеличения производства куриного мяса и яиц компаниям необходима поддержка государства, без нее стимулировать инвестиции не получится, говорится в обращении Российского птицеводческого союза (Росптицесоюз) в адрес Минсельхоза. По словам производителей, им нужно помочь в строительстве, реконструкции и модернизации птицефабрик, пишут «Ведомости» со ссылкой на документ.

Компании просят министерство предоставить субсидии на газификацию, электро- и водоснабжение, очистку воды, коммуникации и дороги. Они хотят повышения лимита на привлечение краткосрочных льготных кредитов в 2,5 раза — с 600 млн рублей до 1,5 млрд рублей.

По данным издания, в ведомстве получили письмо от Росптицесоюза, однако напомнили, что поддержка птицеводов уже осуществляется. Там уточнили, что общий объем господдержки сельского хозяйства по основным отраслевым программам в 2024 году составит более 558 млрд рублей.

Ранее в январе генеральный директор Росптицесоюза Галина Бобылева заявила, что устоявшаяся цена — 110 рублей за десяток яиц — в России является абсолютно нормальной и справедливой. По ее словам, отпускная цена яиц у производителей составляет около 95 рублей, все остальное — это собственные расходы розничных сетей и торговая наценка. Глава Росптицесоюза считает, что цены на яйца не будут снижаться.

По данным Росстата, топ самых подорожавших товаров в стране по итогам прошлого года возглавили яйца. Они поднялись в цене на 61,4%.