Названы продукты, которые сильнее всего подорожали в 2023 году Росстат: в 2023 году в России сильнее всего подорожали яйца и помидоры

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Десятку самых подорожавших товаров в России по итогам прошлого года возглавили яйца, помидоры и груши, такой анализ сделало агентство РИА Новости на основе данных Росстата. Отмечается, что эти продукты поднялись в цене на 61,4%, 51,1% и 48,3% соответственно.

В пятерку товаров с наиболее быстрым ростом цен вошли также виноград (48,2%) и бананы (46,9%). Кроме того, стоимость чеснока за прошлый год выросла на 46,4%. Меньше всего подорожали апельсины.

Ранее сообщалось, что цена на гречневую крупу в России за год снизилась на 13%. Помимо этого, согласно данным аналитиков, упали цены на макаронные изделия и селедку, а в декабре 2023 года цена одного килограмма макарон составляла 84 рубля, что на 4% меньше, чем в 2022 году. Стоимость слабосоленой сельди снизилась на 3% и составила 285 рублей за килограмм. Понизилась стоимость майонеза — в конце прошлого года один литр продукции стоил 235 рублей, что на 3% ниже, чем годом ранее.

Финансовый аналитик Александр Разуваев до этого заявил, что в России могут на 50% подорожать бананы из-за беспорядков в Эквадоре. По словам экономиста, в случае урегулирования ситуации в латиноамериканской стране цены стабилизируются, однако сильного снижения ожидать не стоит.