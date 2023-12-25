Экономист назвала способы избежать резкого роста цен Экономист Борисова: решение вопросов логистики сдержит цены на продукты

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Чтобы избежать резкого роста цен на продукты в 2024 году, нужно решить логистические вопросы, на которые приходится основная доля затрат производителей, заявила в беседе с «360» экономист Ольга Борисова. Также, по ее словам, необходимо снижение банковских ставок на кредиты для бизнеса.

Если международной логистике получилось снизить ставки благодаря Таможенному союзу и налаживанию взаимодействия между Россией и дружественными странам, то внутренняя логистика нуждается в помощи, — подчеркнула эксперт.

Среди проблем перевозчиков экономист назвала подорожание запчастей для большегрузов, рост цен на топливо и дефицит сотрудников. При этом, по ее словам, у логистических компаний нет запаса прочности в виде «подушки безопасности», так как они относятся к сфере услуг, где оплата производится по факту доставки. Одним из путей решения проблем специалист назвала использование отечественных аналогов автомобильных запчастей, для чего необходимо изменить динамику банковских ставок.

Оптимально, конечно, использовать свои. При этом разрабатывать аналоги существующих — для снижения издержек в коротком периоде. <...> Это долго и дорого при текущей динамике ключевой ставки, — пояснила Борисова.

Как сообщает издание, производители и поставщики в 2024 году планируют увеличить отпускную стоимость большого спектра товаров, индексация может составить от пяти до 22%. Такое решение связывают с более чем двукратным ростом затрат на логистику.

Ранее глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев пообещал снижение цен на яйца после Нового года. По словам министра, была проведена большая работа над ошибками, и в будущем ведомство не будет допускать подобных перекосов, а все меры будут приниматься на опережение.