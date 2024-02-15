Военкор рассказал, что стоит за введением режима КТО в Гомельской области Военкор Коц: Запад хочет «раскачать» ситуацию в Белоруссии с помощью диверсий

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Запад намерен «раскачать» ситуацию в Белоруссии руками украинцев, о чем свидетельствует введенный в Гомельской области режим контртеррористической операции (КТО), заявил в своем Telegram-канале военкор Александр Коц. По его мнению, туда могут засылать диверсионные группы, отвлекая внимание местных силовиков, тогда как более серьезным попыткам препятствует наличие у Белоруссии российского ядерного оружия.

Желание Запада качнуть ситуацию в Белоруссии руками украинцев выглядит вполне логичным. Качать всерьез военной силой пока не решаются — мы неспроста разместили у соседей тактическое ядерное оружие. Но вылазками ДРГ докучать вполне могут, отвлекая на себя внимание местных силовиков, — заявил военкор.

Ранее Комитет государственной безопасности Белоруссии ввел режим контртеррористической операции на территории Лельчицкого района Гомельской области. Сотрудники ведомства просят местных жителей соблюдать спокойствие и подчиняться требованиям оперативников. Отмечается, что данный район граничит с Житомирской областью Украины.

Причины введения режима КТО остаются неизвестными. Отмечается, что он вводится в целях пресечения актов терроризма или для минимизации их последствий.