КГБ Белоруссии ввел режим КТО в регионе на границе с Украиной КГБ Белоруссии ввел режим КТО в Гомельской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Комитет государственной безопасности Белоруссии ввел режим контртеррористической операции на территории Лельчицкого района Гомельской области, сообщает районная газета «Светлае Жыццё» со ссылкой на региональное управление КГБ. Сотрудники ведомства просят местных жителей соблюдать спокойствие и подчиняться требованиям оперативников. Отмечается, что данный район граничит с Житомирской областью Украины.

В Лельчицком районе Гомельской области введен режим контртеррористической операции, — говорится в заявлении представителей КГБ.

Причины введения режима КТО остаются неизвестными. Отмечается, что он вводится в целях пресечения актов терроризма или для минимизации их последствий.

В начале февраля белорусский спецназ усилил охрану на границе с Украиной. По словам заместителя командира бригады Сил специальных операций ВС Белоруссии Вадима Бобилевича, особое внимание уделяется участку границы, расположенному на южном направлении. Военнослужащих ССО обеспечили всей необходимой техникой и вооружением, бойцы прошли серьезную профессиональную подготовку для выполнения любых поставленных задач, подытожил он.