Белорусский спецназ усилил охрану границы с Украиной

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Белорусский спецназ усилил охрану границы с Украиной, заявил замкомандира бригады сил специальных операций ВС Белоруссии Вадим Бобилевич в эфире телеканала СТВ. По его словам, особое внимание уделяют одному участку — на южном направлении.

Да, действительно, в настоящее время наша бригада выполняет задачи по усилению одного из участков государственной границы — на южном направлении, — сказал он.

Бобилевич подчеркнул, что военнослужащие ССО обеспечены необходимой техникой и вооружением. А также, заверил он, прошли серьезную профессиональную подготовку, благодаря чему готовы браться за любую задачу.

Ранее в военную доктрину Белоруссии вписали новую главу. Речь идет о части, которая формирует правовую основу для действий в случае вооруженной агрессии против союзников Белоруссии по ОДКБ и Союзному государству, объяснил министр обороны республики Виктор Хренин. По его мнению, документ давно требовал доработки.

Кроме прочего, в военной доктрине теперь прописана возможность участия Белоруссии в миротворческой деятельности. Документ допускает привлечение сил республики к соответствующим мероприятиям лишь под эгидой международных организаций по безопасности.