Министр ВМС США ушел в отставку

Министр ВМС США Джон Фелан покинул свой пост, его отставка вступила в силу немедленно, передает CBS News со ссылкой на официальные данные. Отмечается, что решение об уходе было принято без переходного периода.

В опубликованных материалах не уточняются причины его отставки. Подчеркивается, что речь идет о кадровом изменении в структуре военно-морского ведомства США.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков заявил: ответственность за неудачную операцию против Ирана американские власти попытаются переложить на главу Пентагона Пита Хегсета. Эксперт допустил, что министра отправят в отставку ближе к лету.

До этого сообщалось, что сотрудники Пентагона после начала военной операции США и Израиля против Ирана утратили доверие к министру обороны. Особое недовольство вызвали его обращения к Богу с призывом обрушить гнев, а также заявления о необходимости жестких насильственных действий в Иране, прозвучавшие во время молитвенного собрания в Пентагоне.

Кроме того, министр обороны США предпринимал попытки препятствовать карьерному росту десятков темнокожих офицеров и женщин в вооруженных силах страны, отметили в источнике. СМИ допускают, что внимание главы Пентагона к этим военнослужащим могло быть связано с их расовой принадлежностью.