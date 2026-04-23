Министр ВМС США ушел в отставку

23 апреля 2026 в 00:51

Министр ВМС США Джон Фелан ушел в отставку

Министр ВМС США Джон Фелан покинул свой пост, его отставка вступила в силу немедленно, передает CBS News со ссылкой на официальные данные. Отмечается, что решение об уходе было принято без переходного периода.

В опубликованных материалах не уточняются причины его отставки. Подчеркивается, что речь идет о кадровом изменении в структуре военно-морского ведомства США.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков заявил: ответственность за неудачную операцию против Ирана американские власти попытаются переложить на главу Пентагона Пита Хегсета. Эксперт допустил, что министра отправят в отставку ближе к лету.

До этого сообщалось, что сотрудники Пентагона после начала военной операции США и Израиля против Ирана утратили доверие к министру обороны. Особое недовольство вызвали его обращения к Богу с призывом обрушить гнев, а также заявления о необходимости жестких насильственных действий в Иране, прозвучавшие во время молитвенного собрания в Пентагоне.

Кроме того, министр обороны США предпринимал попытки препятствовать карьерному росту десятков темнокожих офицеров и женщин в вооруженных силах страны, отметили в источнике. СМИ допускают, что внимание главы Пентагона к этим военнослужащим могло быть связано с их расовой принадлежностью.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью 154 БПЛА
Назван неочевидный фактор повышения уровня стресса
Атака ВСУ на Самарскую область 23 апреля: удар по предприятиям, погибшие
Депутат Рижской думы высказался об антироссийской позиции Вайкуле
В Самарской области развернули оперативный штаб после новой атаки БПЛА
Россиянина госпитализировали после падения обломков БПЛА на крышу дома
Россиян предупредили о штрафах за подвески и игрушки в машине
Forbes назвал самого богатого россиянина в 2026 году
Раскрыты подробности о погибших при атаке ВСУ на Самарскую область
Биолог перечислила продукты, которые могут сделать счастливее
Стало известно, сколько беспилотников сбили над Ростовской областью за ночь
Запад шокирован оттоком жителей Украины из страны
Турэксперт рассказал о нескольких полезных секретах с багажом
Украинцы в Польше придумали схему обмана с арендой жилья
Россиянам дали совет, как восстановиться после переработок
Россиян предупредили о хитрых схемах мошенничества с «горящими турами»
SHOT сообщил, что в Самаре беспилотник врезался в жилой дом
Прокуратура Парижа отказалась говорить об ордере на Дурова
Депутат предложил способ снизить заболеваемость туберкулезом
Очевидцы сообщили о мощных взрывах в Самарской области
Дальше
Самое популярное
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита
Общество

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита

3 запеканки на завтрак, обед и ужин: с творогом, картофелем и капустой
Семья и жизнь

3 запеканки на завтрак, обед и ужин: с творогом, картофелем и капустой

