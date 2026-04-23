Лукашенко раскрыл модель своего мотоцикла

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что увлекается мотоциклами и ездит на Harley-Davidson. Об этом лидер страны рассказал во время посещения Минского аэроклуба ДОСААФ.

Лукашенко встретился с детьми, которые занимаются в мотокружке. Во время разговора с одним из мальчиков он спросил, на каком он ездит. Тот ответил, что катается на «65-ке».

Я тоже мотоциклист. Но я на «Харлее» езжу, — ответил Лукашенко.

Ранее стало известно о подарке, который получил Лукашенко. Презентом белорусскому лидера стала книга главного редактора RT Маргариты Симоньян «В начале было Слово — в конце будет Цифра», так называется произведение.

До этого ведущий телеканала RT Рик Санчес, который взял интервью у Лукашенко, рассказал, почему люди называют политика «батькой». По его словам, причина кроется в искренности и простоте главы государства. Он подчеркнул, что во время разговора создается ощущение, что ведется диалог с обычным человеком, а не с политиком. Журналист отметил его искреннюю борьбу за народ и сильный антикоррупционный инстинкт.