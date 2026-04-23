В Махачкале обрушилась горящая кровля жилого дома

В Махачкале произошло частичное обрушение кровли жилого дома, охваченного пожаром, сообщает корреспондент ТАСС с места происшествия. Огонь распространился на всю площадь крыши 25-квартирного здания.

По его данным, с одного из торцов дома часть горящей кровли обрушилась вниз и задела расположенные рядом постройки. Спасатели приступили к проливу территории, чтобы не допустить дальнейшего распространения огня.

В жилом доме на Северо-Осетинской улице загорелась квартира на мансардном этаже. Площадь возгорания составила 600 квадратных метров. Крыша полностью охвачена огнем. Как сообщили в региональном МЧС, из жилища эвакуировали 75 человек. Среди них было 24 ребенка. По предварительным данным, пострадавших и жертв нет.

К тушению были привлечены 39 человек и 12 единиц техники. Специалисты поливали крышу соседнего дома, чтобы огонь не распространился дальше.

Ранее в Москве прогремел взрыв в многоэтажном доме на Загорьевской улице. В квартире взорвалась микроволновка. Хлопок был такой силы, что ударной волной вынесло балкон.