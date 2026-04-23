23 апреля 2026 в 00:55

В Махачкале обрушилась горящая кровля жилого дома

В Махачкале обрушилась часть кровли горящего многоквартирного дома

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
В Махачкале произошло частичное обрушение кровли жилого дома, охваченного пожаром, сообщает корреспондент ТАСС с места происшествия. Огонь распространился на всю площадь крыши 25-квартирного здания.

По его данным, с одного из торцов дома часть горящей кровли обрушилась вниз и задела расположенные рядом постройки. Спасатели приступили к проливу территории, чтобы не допустить дальнейшего распространения огня.

В жилом доме на Северо-Осетинской улице загорелась квартира на мансардном этаже. Площадь возгорания составила 600 квадратных метров. Крыша полностью охвачена огнем. Как сообщили в региональном МЧС, из жилища эвакуировали 75 человек. Среди них было 24 ребенка. По предварительным данным, пострадавших и жертв нет.

К тушению были привлечены 39 человек и 12 единиц техники. Специалисты поливали крышу соседнего дома, чтобы огонь не распространился дальше.

Ранее в Москве прогремел взрыв в многоэтажном доме на Загорьевской улице. В квартире взорвалась микроволновка. Хлопок был такой силы, что ударной волной вынесло балкон.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Самарской области развернули оперативный штаб после новой атаки БПЛА
Россиянина госпитализировали после падения обломков БПЛА на крышу дома
Россиян предупредили о штрафах за подвески и игрушки в машине
Forbes назвал самого богатого россиянина в 2026 году
Раскрыты подробности о погибших при атаке ВСУ на Самарскую область
Биолог перечислила продукты, которые могут сделать счастливее
Стало известно, сколько беспилотников сбили над Ростовской областью за ночь
Запад шокирован оттоком жителей Украины из страны
Турэксперт рассказал о нескольких полезных секретах с багажом
Украинцы в Польше придумали схему обмана с арендой жилья
Россиянам дали совет, как восстановиться после переработок
Россиян предупредили о хитрых схемах мошенничества с «горящими турами»
SHOT сообщил, что в Самаре беспилотник врезался в жилой дом
Прокуратура Парижа отказалась говорить об ордере на Дурова
Депутат предложил способ снизить заболеваемость туберкулезом
Очевидцы сообщили о мощных взрывах в Самарской области
Юрист рассказал, как защититься от «схемы Долиной»
Сорвали контрнаступление ВСУ в Запорожье: успехи ВС РФ к утру 23 апреля
ОЭС репетируют сценарии блокады и захвата Калининграда
Посла Украины в Польше предложили объявить персоной нон грата
Дальше
Самое популярное
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита
Общество

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита

3 запеканки на завтрак, обед и ужин: с творогом, картофелем и капустой
Семья и жизнь

3 запеканки на завтрак, обед и ужин: с творогом, картофелем и капустой

