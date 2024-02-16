Панда Катюша в Московском зоопарке: последние новости 16 февраля, видео

Фото: t.me/svetlanaakulova1

Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова в Telegram-канале опубликовала видеозапись, как маленькая панда Катюша обнимается со своей мамой Диндин. Какие последние новости известны о животном?

Чем сейчас занимается Катюша

На кадрах видеоролика мама-панда и ее медвежонок сидят возле деревянной лестницы, у которой Катюша любит играть. Маленькое животное обнимает Диндин и целует ее.

«Панда-поцелуи», — прокомментировала кадры Акулова.

Также директор зоопарка показывала видеозапись, как Катюша играется в большом вольере, в который она ранее не хотела никак заходить.

«Мудрость мамы не знает границ... Кто же откажется от времени, проведенного с мамой. Я бы тоже с удовольствием обняла мою мамочку», — подписала одно из видео глава зоосада.

Пользователи Сети также восхищаются действиями Диндин, которая смогла помочь Катюше освоиться в большом вольере.

«Какая же Диндин заботливая мамочка, придерживает Катюшу лапой, чтобы не упала»;

«Как ее мама любит, а! Как тискает ее! Какая же она заботливая и терпеливая! Катюша, булочка наша сладкая, пышечка сахарная, обожаем всем сердцем»;

«Хитростью заманила в большой вольер. Умница, Диндин!», писали пользователи Сети.

Почему панда Катюша стала такой популярной

Генеральный директор Большого Московского государственного цирка народный артист России Эдгард Запашный в беседе с NEWS.ru объяснил, что популярность Катюши связана с ее рождением, потому что она появилась на свет в искусственных условиях, что является большой редкостью.

«Не стоит забывать, что она была рождена в искусственных условиях. Она первенец у панды Диндин. И это событие планетарного масштаба, поэтому я совсем не удивляюсь популярности этой панды. Также Московский зоопарк этот интерес грамотным образом поддерживает. У нас с зоопарком самые хорошие и теплые отношения», — заявил артист.

Также Запашный подчеркнул, что вместе с Акуловой они находятся в рабочих группах по вопросам животных и работают в Общественной палате, и это сотрудничество будет и дальше продолжаться.

Кто может составить «конкуренцию» Катюше

Ветеринар Михаил Шеляков в беседе с NEWS.ru предположил, что конкуренцию панде Катюше в борьбе за внимание россиян может составить манул Тимофей, который также обитает в Московском зоопарке.

«Это подогретый СМИ интерес. Манул Тимофей — дикая кошка с брутальным, свирепым видом. Этим, думаю, манул завораживает. Панды привлекают неуклюжестью, они такие... плюшевые медведи, хоть и являются сильными хищниками. А манул — сильный, ловкий, грациозный, осторожный, готовый к быстрым рывкам. Он — антипод Катюши», — сказал Шеляков.

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