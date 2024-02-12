Запашный объяснил феномен панды Катюши из Московского зоопарка Запашный назвал рождение панды Катюши событием планетарного масштаба

Фото: t.me/svetlanaakulova1

Панда Катюша

Популярность панды Катюши из Московского зоопарка связана с историей ее рождения, объяснил генеральный директор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского, народный артист России Эдгард Запашный. В беседе с NEWS.ru он уточнил, что малышка появилась на свет в искусственных условиях, и это событие планетарного масштаба.

Не стоит забывать, что она была рождена в искусственных условиях. Она первенец у панды Диндин. И это событие планетарного масштаба, поэтому я совсем не удивляюсь популярности этой панды. Также Московский зоопарк этот интерес грамотным образом поддерживает. У нас с зоопарком самые хорошие и теплые отношения. Мы с директором зоопарка Светланой Акуловой находимся в рабочих группах по вопросам животных и работаем в общественной палате. Это сотрудничество мы будем продолжать, — отметил Запашный.

Артист также добавил, что панда на сегодняшний день является одним из самых популярных и обсуждаемых животных в мире. Он напомнил, что в Китае даже применяют панда-дипломатию для выстраивания отношений с иностранными государствами. Подобная политика применяется уже несколько десятков лет, и КНР продолжает держать эту марку, уточнил Запашный.

Я видел панду в китайском цирке в городе Ухань. У меня и моей семьи есть даже фотографии с ней. Это был уникальный эксперимент увидеть работающую панду, — вспомнил артист.

Ранее Светлана Акулова рассказала, что маленькая панда Катюша «невероятно харизматичная». Директор зоопарка подчеркнула, что Катюша обладает «московским, российским, русским» характером.

По словам Акуловой, огромным преимуществом является участие России в программе по изучению этого вида животных. Она добавила, что также важна возможность показать, как проходит процесс обучения Катюши.