Погода в Москве и СПб сегодня, 16 февраля: что завтра, ситуация со снегом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сегодня, 16 февраля, в российской столице будет облачно, пройдет небольшой снег, заявил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале. Какая погода прогнозируется в Москве, Подмосковье, Ленинградской области, Санкт-Петербурге в пятницу и субботу?

Погода в Москве и Подмосковье сегодня и завтра

По словам синоптика, сегодня в столице температурный фон приблизится к своей норме, а погоду в регионе будет формировать передняя часть циклона, выходящего своим центром на Скандинавию.

«Температура воздуха — от минус 5 до минус 7 градусов, по Московской области — от минус 4 до минус 9 градусов. Ветер юго-восточный 3–8 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 758 мм рт. ст., что выше нормы», — рассказал Леус.

Также он отметил, что в сугробы в Москве установили новый рекорд, высота снежного покрова составила 62 см.

«На базовой метеостанции мегаполиса, ВДНХ, высота снежного покрова впервые с начала нынешней зимы, достигла отметки в 62 см (плюс 8 см за сутки)! Такое значение превышает полторы климатических нормы (163%)», — пояснил специалист.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с NEWS.ru заявил, что в выходные дни, 17 и 18 февраля, в столице резко потеплеет, а температура воздуха будет держаться около ноля градусов.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Снегопад, который накрыл Москву 15 февраля, сохранится и в пятницу, но будет уже не таким интенсивным. При этом прекратится снегопад лишь к вечеру. Температура воздуха днем продержится в районе минус 7–9 градусов. В выходные придет оттепель. Температура воздуха будет стремиться к нулевым значениям. Также антициклон, пришедший с юго-запада, принесет с собой осадки в виде мокрого снега. Порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду», — сообщил метеоролог.

По данным центра «Фобос», в Подмосковье 17 февраля в течение суток на фоне повышенного давления ожидается переменная облачность, небольшой снег и местами дымка. Ночью — от минус 9 до минус 11 градусов. Днем — от минус 2 до минус 4 градусов. Ветер южный, умеренный.

Погода в Санкт-Петербурге 16 и 17 февраля

По словам Леуса, сегодня, 16 февраля, в Петербурге прогнозируется небольшой снег, а ближе к вечеру в регионе могут пройти ледяные дожди.

«Температура воздуха — от минус 2 до минус 4 градусов, в Ленинградской области — от минус 1 до минус 6 градусов. Ветер юго-восточный 4-9 м/с, к вечеру порывистый. Атмосферное давление будет падать и составит 763 мм рт. ст., что выше нормы. В субботу мокрый снег, переходящий в дожди, и до плюс 4 градусов», — сообщил синоптик.

По данным «Фобоса», в Ленинградской области 17 февраля в течение суток на фоне пониженного давления будет переменная облачность, небольшой дождь, возможен гололед и сильный туман. Ночью и днем — от минус 1 до плюс 1 градуса. Ветер южный, сильный, порывы до 17 м/с.

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