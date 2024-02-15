Москвичей предупредили о резком ухудшении погоды 15 февраля Синоптик Леус заявил о сильных осадках и метели в Москве 15 февраля

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жителей и гостей Москвы ожидают сильные осадки в виде снега и метель 15 февраля, заявил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус. По его словам, которые приводит ТАСС, это обусловлено влиянием атмосферного фронта на погоду. Предполагается, что метель продлится как минимум до 14:00, после чего начнет постепенно ослабевать.

Сегодня погоду в столице будет формировать атмосферный фронт, погода облачная. Снег, метель, сильные осадки ожидаются до 14-15 часов, — рассказал Леус.

Согласно прогнозам метеорологов центра «Фобос», показатели температуры воздуха днем будут колебаться в пределах от −9 до −11 градусов. В Московской области ожидается от −7 до −12 градусов. Ветер юго-восточный, его скорость составит от 5 до 10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 759 мм ртутного столба.

Ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова ранее заявила, что после аномальных холодов в Москве наступит оттепель. По ее словам, в грядущие выходные в Москву придут теплые воздушные массы. Ожидается, что столбики термометров в столице поднимутся до −5 градусов. При этом одним из самых холодных дней станет 15 февраля. Согласно прогнозам, в Москве может похолодать до −12 градусов днем и до −19 градусов ночью.