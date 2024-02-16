Военэксперт не исключил изменения формата СВО после удара по Белгороду Военэксперт Баранец: удары по Белгороду вынуждают Россию менять формат СВО

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После трагедии в Белгороде, где в результате украинского обстрела 15 февраля погибли семь человек, в том числе грудной ребенок, России, возможно, придется скорректировать формат ведения СВО, заявил в беседе с «Царьградом» военный обозреватель полковник в отставке Виктор Баранец. Он подчеркнул, что масштаб террористических атак противника значительно увеличивается.

Ни в коем случае нельзя смиряться с террористическими методами врага, но важно стараться приноровиться к тому, как силы киевского режима сегодня меняют свой подход к ведению военных действий. <...> Надо искать противоядие от подобных атак и, возможно, потихоньку корректировать сам формат СВО, — подчеркнул аналитик.

Баранец подчеркнул, что необходимо перестать называть Белгород прифронтовым городом — это уже фронтовой город. При этом эксперт напомнил, что ни в одной стране мира не существует системы противовоздушной обороны, способной на сто процентов защитить тот или иной объект либо район. И если из 18 выпущенных по Белгороду снарядов было сбито 14, это означает, что были спасены сотни жизней.

Ранее стало известно, что количество пострадавших при обстреле ВСУ Белгорода выросло до 19 человек. Один из жителей города самостоятельно обратился за помощью. Четырех человек, в том числе двоих детей, поездом отправили в Москву, двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии в реанимации, восемь — в состоянии средней тяжести. Жертвами удара стали семь человек.