Увеличилось число пострадавших при атаке ВСУ на Белгород Гладков: число пострадавших при атаке ВСУ на Белгород увеличилось до 19 человек

Фото: Антон Вергун/РИА Новости

Число пострадавших при обстреле ВСУ Белгорода выросло до 19 человек, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Один из жителей города самостоятельно обратился за помощью накануне вечером.

Вчера вечером один из жителей города Белгорода, который получил ранение, самостоятельно обратился в городскую больницу № 2. Итого количество раненых достигло 19 человек, — заявил Гладков.

Он отметил, что четырех человек, в том числе двоих детей, поездом отправили в Москву, где им будет оказана необходимая помощь. При этом пять пострадавших получили амбулаторную помощь, их отпустили домой. Гладков добавил, что еще 10 человек остаются в различных медучреждениях города, в их числе двое в тяжелом состоянии в реанимации, восемь — в состоянии средней тяжести.

Кроме того, губернатор рассказал о повреждении 57 автомобилей. В каждом случае будет проведена экспертиза и выплачена компенсация. Гладков отметил, что поврежденные в домах окна замерили, их готовятся менять в течение недели.

Ранее Гладков сообщил, что число жертв атаки увеличилось до семи человек. По словам главы региона, еще одной погибшей оказалась 80-летняя женщина. Губернатор выразил соболезнования ее родным и близким.

Тем временем официальный представитель генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) Стефан Дюжаррик назвал недопустимыми удары по мирному населению и гражданской инфраструктуре. По его словам, атаки должны быть прекращены.