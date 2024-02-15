Власти Белгорода подтвердили информацию о росте числа жертв атаки ВСУ Гладков: число жертв атаки ВСУ на Белгород выросло до семи человек

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Последствия обстрела Белгорода

Число жертв атаки Вооруженных сил Украины на Белгород увеличилось до семи человек, сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. По словам главы региона, еще одной погибшей оказалась 80-летняя женщина.

К сожалению, количество погибших увеличилось до семи человек. Установлена личность еще одной погибшей женщины, ею оказалась 80-летняя Людмила Александровна. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшей, — написал Гладков.

Губернатор добавил, что в городскую больницу обратилась еще одна пострадавшая. Таким образом, общее число раненых в результате обстрела составило 18 человек. Как подчеркнул Гладков, четверых пострадавших, среди которых было двое детей, отпустили домой на амбулаторное лечение.

Гладков также сообщил, что двое детей и двое взрослых из числа раненых будут направлены в медицинские учреждения Москвы. По словам главы региона, у восьмилетнего мальчика были зафиксированы перелом бедра и осколочные ранения лица, семилетняя девочка получила проникающее ранение брюшной полости, осколочное ранение бедра и сотрясение мозга.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что одной из погибших при обстреле Белгорода оказалась многодетная мать Любовь Губкина, которая работала преподавателем БелГУ. Женщина была специалистом института инженерных и цифровых технологий регионального вуза почти 25 лет. У нее остались трое детей.