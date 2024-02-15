Одной из жертв обстрела Белгорода оказалась многодетная мать SHOT: при обстреле Белгорода погибла многодетная мать

Фото: Антон Вергун/РИА Новости

Telegram-канал SHOT сообщил, что одной из погибших при обстреле Белгорода со стороны ВСУ оказалась многодетная мать, работающая преподавателем БелГУ, Любовь Губкина. По данным канала, она была специалистом института инженерных и цифровых технологий белгородского университета, в котором проработала почти 25 лет. Как сообщает канал, у 44-летней Любови Губкиной остались трое детей.

[Губкина] погибла сегодня по время пары, занятия проходили онлайн, и она вышла в магазин. Чисто по-человечески она запомнилась, работала в методическом отделе. Если у студентов были какие-то вопросы, можно было в любое время подойти, разобраться, Любовь Алексеевна все подсказывала и рассказывала. Ребята под ее руководством также занимались волонтерством. Она запомнилась как светлый, добрый человек, который всегда был на стороне студентов, — рассказал NEWS.ru один из студентов погибшей.

Ранее губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что шесть человек, пострадавших при ракетной атаке, находятся в тяжелом состоянии. По его словам, у девяти пострадавших состояние средней степени тяжести. Глава региона также подтвердил, что при обстреле погибли шесть человек, среди которых был грудной ребенок. По его словам, один мужчина скончался в операционной. Гладков добавил, что в Белгород направили бригаду специалистов из федеральных медицинских центров по поручению министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко.

Еще одна жительница Белгорода Юлия Мукрищева, которая оказалась в эпицентре атаки со стороны Вооруженных сил Украины, рассказала, что спаслась от гибели за секунду до обстрела. По ее словам, она успела выскочить из автомобиля и забежать в ближайшее здание, после чего «в спину полетели осколки».