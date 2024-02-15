Появились подробности о пострадавших при ракетной атаке ВСУ на Белгород Гладков: шесть человек находятся в тяжелом состоянии после атаки ВСУ на Белгород

Фото: Антон Вергун/РИА Новости

Шесть человек находятся в тяжелом состоянии после обстрела Белгорода со стороны Вооруженных сил Украины, сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, у девяти пострадавших состояние средней степени тяжести.

По раненым. 17 пострадавших жителей, в том числе четверо детей, в настоящий момент находятся в больницах под контролем врачей. В тяжелом состоянии, преимущественно с осколочными ранениями разных частей тела, — шесть человек. У девяти пострадавших состояние средней тяжести. Двое мальчиков — 7 и 15 лет — с контузией и с ушибом плеча после оказанной помощи отпущены врачами на амбулаторное лечение, — написал Гладков.

Глава региона также подтвердил, что при обстреле погибли шесть человек, среди которых был грудной ребенок. По его словам, один мужчина скончался в операционной. Гладков добавил, что в Белгород направили бригаду специалистов из федеральных медицинских центров по поручению министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко.

Военный эксперт Владимир Прохватилов ранее заявил, что Россия может сосредоточиться на местах базирования ударных комплексов ВСУ и центрах по производству дронов в качестве целей, чтобы избавить Белгород от атак. По его мнению, еще одним вариантом может стать перехват украинских ракет системами ПВО как можно дальше от города. Эксперт также не исключил, что ВСУ пытаются наносить удары по российским регионам при помощи авиации.