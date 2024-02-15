Военэксперт назвал способ избавить Белгород от атак ВСУ Военэксперт Прохватилов: уничтожение техники ВСУ избавит Белгород от атак

Фото: МО РФ

Россия может сосредоточиться на местах базирования ударных комплексов ВСУ, а также на центрах по производству дронов в качестве целей, чтобы избавить Белгород от ударов со стороны украинской армии, заявил в разговоре с NEWS.ru военный эксперт Владимир Прохватилов. Он добавил, что еще одним вариантом может стать перехват ракет ВСУ системами ПВО как можно дальше от города.

Предположу, что упали обломки ракет РСЗО «Вампир», а это значит, что все снаряды могли сбить системы ПВО. Если это так, значит, их нужно перехватывать как можно дальше от города, но и тогда обломки могут рухнуть на другие населенные пункты, — заявил Прохватилов.

Эксперт не исключил, что ВСУ пытаются бить по российским населенным пунктам при помощи авиации, хотя у Киева осталось не так много самолетов. Прохватилов добавил, что Вооруженные силы Украины также активно используют беспилотники, сборка которых поставлена на поток.

Скорее всего, необходимо сосредоточить усилия российских ударных комплексов — авиа- и наземных — на ударах по местам базирования ударных комплексов ВСУ. Это аэродромы, в том числе в Староконстантинове. Разбомбить там все. Центры по производству БПЛА уничтожить, — заявил эксперт.

Он также указал на возможность нанесения ударов по коммуникациям — по мосту через Затоку, который служит для переброски боеприпасов с территории Европы, а также по Бескидскому тоннелю, по которому Киев получает вооружение с польской базы в Жешуве. В завершении Прохватилов отметил, что у ВСУ осталось не так много боевой техники.

Вооруженные силы Украины обстреляли гражданские объекты в Белгороде примерно в полдень 15 февраля. В городе включился сигнал ракетной тревоги, несколько украинских ракет было сбито ПВО над городом. Один из снарядов попал в торговый центр, еще один упал на стадион около школы № 42 на улице 60-летия Октября.