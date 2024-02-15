Появились кадры обстрела Белгорода со стороны ВСУ

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Сети появились кадры последствий ракетного удара по Белгороду со стороны ВСУ. Ранее сообщалось о четырех погибших и семи пострадавших. В городе звучит сирена ракетной опасности. По данным Минобороны, средствами ПВО уничтожено 14 реактивных снарядов системы залпового огня RM-70 «Вампир».

Как сообщает Telegram-канал «112», один из снарядов упал на стадионе. По данным канала, пострадали несколько человек, им оказывается медицинская помощь. На кадрах, опубликованных каналом, видно, как на стадион заезжает карета скорой помощи и направляется, предположительно, к пострадавшему.

Тем временем в Министерстве обороны сообщили, что ВСУ во время атаки Белгорода применили реактивную систему залпового огня RM-70 «Вампир». Дежурными средствами ПВО над территорией области уничтожено 14 реактивных снарядов.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщал, что украинский беспилотник самолетного типа пытался атаковать Губкинскую нефтебазу в Белгородской области. Как пишет SHOT, беспилотник оказался над нефтебазой после полуночи 15 февраля. По данным канала, аппарат сбили российские системы ПВО, его обломки упали на территории объекта. Утверждается, что разрушений и пострадавших в результате атаки нет. Минобороны России эту информацию не комментировало.