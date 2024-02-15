Жительница Белгорода спаслась от гибели за секунду до атаки ВСУ

Фото: Евгений Силантьев/ТАСС

Жительница Белгорода Юлия Мукрищева, которая оказалась в эпицентре атаки со стороны Вооруженных сил Украины, рассказала, что спаслась от гибели за секунду до обстрела. По ее словам, которые передает РИА Новости, она успела выскочить из автомобиля и забежать в ближайшее здание, после чего «в спину полетели осколки».

Привезла бабушку в магазин, сидела в машине, ждала, услышала очень громкие звуки, в последнюю секунду решила выскочить из машины, забежала в здание. Буквально секунда — и в спину полетели осколки, — заявила Юлия.

Женщина подчеркнула, что на улице все было в пыли и дыму, по дороге бегали люди и кричали. Одной из жительниц, по словам Юлии, оторвало руку. Она также добавила, что ее автомобиль находился рядом с торговым центром и теперь не подлежит восстановлению.

Ранее другая жительница Белгорода рассказала о моменте ракетной атаки ВСУ. Девушка по имени Анна сообщила, что обстрел застал ее на улице во время прогулки с маленькой сестрой. Они успели забежать в подъезд. По ее словам, власти пообещали отключать домофоны во время атак, чтобы можно было укрыться в ближайших жилых домах, но в итоге ничего из этого не выполняется.