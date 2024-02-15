«В подвал загнали»: жители Белгорода рассказали, как прятались от атаки ВСУ Жители Белгорода рассказали, что укрывались от атаки ВСУ в подвалах и подъездах

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Две жительницы Белгорода рассказали о моменте атаки ВСУ. Девушка по имени Анна поделилась с MSK1.RU, что обстрел застал ее на улице во время прогулки с маленькой сестрой, а Елена заявила, что вместе с коллегами укрывалась в подвале.

В тот момент, когда были взрывы, я шла со своей маленькой сестрой по улице, забирала ее из школы. Мы успели забежать в подъезд. Нам рассылают СМС, что в городе ракетная опасность, но пока это укрытие найдешь, уже рванет, — вспоминает Анна.

По ее словам, власти пообещали отключать домофоны во время атак, чтобы можно было укрыться в ближайшем подъезде. Но в итоге ничего из этого не выполняется, добавила она. Девушка рассказала, что ее мать работает в больнице, куда везут пострадавших.

В свою очередь Елена заявила журналистам, что после ракетной тревоги их на работе укрыли в подвале. По ее словам, удары ВСУ наносили по разным районам Белгорода.

Опять погибшие есть, дети. Нас на работе в подвал загнали. Везде бомбили. В Комсомольце и в Стрелецком тоже сильно бахало, говорят, — отметила Елена.

Ранее ТАСС со ссылкой на местных медиков сообщил, что 13 человек госпитализированы после обстрела Белгорода днем 15 февраля. До этого губернатор области Вячеслав Гладков сообщал, что пять человек погибли, еще 18 пострадали. По его словам, среди жертв есть один ребенок.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала случившееся актом терроризма. По ее словам, российские власти обратятся в Совет Безопасности ООН из-за ракетного обстрела Белгорода со стороны ВСУ.