Стало известно, сколько белгородцев оказалось в больнице после удара ВСУ Тринадцать человек госпитализировали в Белгороде после обстрела со стороны ВСУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Тринадцать человек госпитализированы после обстрела Белгорода со стороны Вооруженных сил Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на приемное отделение городской больницы № 2. В медучреждении добавили, что в приемном отделении умерли женщина и ребенок.

На данный момент госпитализированы 13 человек, из них восемь человек в реанимации. Кроме этого, двое умерших в приемном [отделении] — это женщина и ребенок, — сказали в больнице.

Позже в Белгородской детской областной клинической больнице добавили, что число госпитализированных выросло до 15. Среди них двое детей.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ранее сообщил, что в результате удара пять человек погибли, еще 18 пострадали. По его словам, среди жертв есть один ребенок.

Глава региона уточнил, что в результате обстрела различные повреждения получили семь частных домовладений, в которых выбиты окна, посечены заборы и кровли. Кроме этого, обломками снарядов были повреждены пять автомобилей, один магазин и строения на территории одного из промышленных предприятий Белгорода. На месте продолжают работать оперативные службы.

Министерство обороны РФ ранее сообщило, что над территорией Белгородской области было сбито 14 украинских снарядов. По информации ведомства, для атаки ВСУ использовали реактивные системы залпового огня «Вампир». Попытку Украины совершить террористическую атаку по российским объектам пресекли около 12:30.