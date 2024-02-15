«Погиб ребенок»: названо число жертв ракетной атаки ВСУ на Белгород Гладков: четверо взрослых и ребенок погибли при ракетной атаке ВСУ на Белгород

Фото: t.me/vvgladkov

Пять человек погибли и еще 18 пострадали в результате ракетной атаки Вооруженных сил Украины на Белгород, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, среди жертв есть один ребенок.

По предварительным данным, в Белгороде пять человек погибли, в том числе один ребенок, еще 18 человек получили ранения, пятеро из которых дети. Бригады скорой помощи доставляют пострадавших в медицинские учреждения. Вся необходимая помощь оказывается, — написал Гладков.

Глава региона уточнил, что в результате обстрела различные повреждения получили семь частных домовладений, в которых выбиты окна, посечены заборы и кровли. Кроме этого, обломками снарядов были повреждены пять автомобилей, один магазин и строения на территории одного из промышленных предприятий Белгорода. На месте продолжают работать оперативные службы.

Министерство обороны РФ ранее сообщило, что над территорией Белгородской области было сбито 14 украинских снарядов. По информации ведомства, для атаки ВСУ использовали реактивные системы залпового огня «Вампир». Попытку Украины совершить террористическую атаку по российским объектам пресекли около 12:30.