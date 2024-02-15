ВСУ запустили 14 снарядов «Вампир» по Белгородской области

Фото: МО РФ

Дежурные средства противовоздушной обороны сбили 14 реактивных снарядов Вооруженных сил Украины над территорией Белгородской области, сообщили в Министерстве обороны России. По данным ведомства, украинские войска использовали для атаки реактивные системы залпового огня «Вампир».

Около 12:30 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир». Дежурными средствами ПВО 14 реактивных снарядов были уничтожены над территорией Белгородской области, — говорится в сообщении.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что при ракетном ударе по Белгороду погибли как минимум шесть человек, еще 10 пострадали. Губернатор региона Вячеслав Гладков предупреждал, что в городе запустили сирену ракетной опасности. Граждан призывали спуститься в укрытия или спрятаться в помещениях без окон со сплошными стенами.

До этого Telegram-канал SHOT сообщал, что украинский беспилотник пытался атаковать Губкинскую нефтебазу в Белгородской области. По его данным, дрон противника уничтожили в ночь на 15 февраля. Министерство обороны РФ эту информацию не комментировало.