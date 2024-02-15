Названо число погибших после ракетного удара по Белгороду Mash: шесть человек погибли при ракетном ударе по Белгороду

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Telegram-канал Mash сообщил, что как минимум шесть человек погибли, еще 10 пострадали при ракетном ударе по Белгороду. Губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале перед этим рассказал, что в городе запустили сирену ракетной опасности. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице — спуститесь в укрытие или иное безопасное место, — написал он.

Telegram-канал Baza, в свою очередь, сообщил, что во время удара по Белгороду пострадали 10 человек. Также канал рассказал, что поврежден один из торговых центров на Харгоре, дома в частном секторе и есть прилет по стадиону школы на Спортивной улице.

Белгородцы рассказали NEWS.ru о последствиях ракетного удара ВСУ по городу. По их словам, прилет пришелся на ТЦ в Плеханово, его «сильно разворотило».

В начале 12-го начала работать сирена, сейчас уже тихо. Прилет пришелся на ТЦ в Плеханово. Я живу рядом, у нас только дома дрожали. Торговый центр сильно разворотило, выбило окно, появляется информация о пострадавших и погибших. Сейчас туда машины скорой помощи приехали, — сообщила жительница Белгорода Наталья.

Ранее Вооруженные силы Украины выпустили в сторону Белгорода семь снарядов из реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир». По информации Министерства обороны России, террористическую атаку пресекли дежурные средства ПВО.