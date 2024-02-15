Захарова: Россия обратится в ООН из-за обстрела ВСУ Белгорода

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мария Захарова

Российские власти обратятся в Совет Безопасности ООН из-за ракетного обстрела Белгорода со стороны ВСУ, заявила в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она назвала случившееся актом терроризма.

Очередной акт терроризма со стороны киевского режима, в результате которого погибли мирные жители Белгорода, включая одного ребенка, а также многие пострадали, будет вынесен Россией на рассмотрение профильных международных организаций, в том числе СБ ООН, — написала она.

Вооруженные силы Украины обстреляли гражданские объекты в Белгороде примерно в полдень 15 февраля. В городе включился сигнал ракетной тревоги, несколько украинских ракет были сбиты ПВО над городом. Один из снарядов попал в торговый центр, еще один упал на стадион около школы № 42 на улице 60-летия Октября.

Разные источники сообщают о разном количестве пострадавших. По официальным данным губернатора региона Вячеслава Гладкова, пять человек погибли и еще 18 пострадали, среди жертв есть один ребенок.

В Министерстве обороны России сообщили, что дежурные средства противовоздушной обороны сбили 14 реактивных снарядов Вооруженных сил Украины над территорией Белгородской области. По данным ведомства, украинские войска использовали для атаки реактивные системы залпового огня «Вампир».