В ООН призвали прекратить удары по мирному населению Белгорода Дюжаррик: ООН призвала Украину остановить атаки на объекты и население Белгорода

Фото: МО Украины

Удары по мирному населению и гражданской инфраструктуре недопустимы, заявил в связи с обстрелом Белгорода официальный представитель генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) Стефан Дюжаррик. По его словам, атаки должны быть прекращены.

Мы также видели сообщения о ракетных ударах по российскому городу Белгороду и еще раз повторяем, что нападения на гражданское население и гражданскую инфраструктуру запрещены международным гуманитарным правом, неприемлемы и должны быть немедленно прекращены, — сказал Дюжаррик.

Представитель международной организации добавил, что гуманитарные работники на местах продолжают оказывать помощь мирным гражданам, пострадавшим в результате боевых действий.

Днем 15 февраля Белгород подвергся ракетному обстрелу со стороны ВСУ. Один из снарядов попал в торговый центр, еще один упал на стадион около школы № 42 на улице 60-летия Октября. Помощник министра здравоохранения Белгородской области Алексей Кузнецов проинформировал, что в результате атаки погибли шесть человек, включая грудного ребенка, еще 17 пострадали. Представитель МИД России Мария Захарова назвала обстрел актом терроризма.

Telegram-канал SHOT сообщил, что одной из погибших при обстреле Белгорода оказалась многодетная мать, которая работала преподавателем БелГУ, Любовь Губкина. Она была специалистом института инженерных и цифровых технологий белгородского университета, где проработала почти 25 лет. У 44-летней женщины остались трое детей.