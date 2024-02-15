«Грудничка убили»: что известно о семье погибшей в Белгороде девочки

Фото: t.me/vvgladkov

Детская коляска после обстрела на территории стадиона у школы № 42 на улице 60 лет Октября в г. Белгороде

Самой юной среди погибших при обстреле Белгорода 15 февраля стала девочка-младенец. Что известно о ней и ее семье, сколько людей погибло и пострадало при обстреле, какой ущерб нанесен городу?

Что известно о погибшей при обстреле девочке

15 февраля при обстреле Белгорода погиб младенец. Корреспондент KP.RU выяснил, при каких обстоятельствах это произошло.

Одна из выпущенных ВСУ ракет упала на территории стадиона у школы № 42 на улице 60 лет Октября. В это время там гуляли взрослые с детьми. Девочка Валерия, лежавшая в коляске, гуляла с бабушкой. Осколки тяжело ранили женщину, один из них прошил насквозь ткань коляски и попал в ребенка. Девочка погибла на месте.

«Моя дочка погибла, я пока не в силах ничего сказать», — сказала мать Валерии.

«Маме девочки пока нужна только психологическая помощь. Девочке был почти годик. Потом семье, возможно, будет нужна другая помощь», — рассказали изданию друзья семьи.

Член Совета по правам человека при президенте РФ Марина Ахмедова в своем Telegram-канале опубликовала фото с коляской, в которой погиб ребенок. По ее словам, малышу было всего четыре месяца.

«Пока я пыталась выяснить, что с младенцем, мне звонили многодетные матери из Белгорода и причитали: „Грудничка убили“. Я сказала, что есть информация, что младенец жив, надо просто молиться. Но он уже не был жив. Он погиб», — написала она.

Что известно о погибших при обстреле Белгорода

Минздрав России подтвердил информацию о шести погибших в результате обстрела Белгорода. Ту же информацию подтвердил губернатор Вячеслав Гладков.

Telegram-канал «112» опубликовал имена погибших. Кроме девочки, в их числе оказались:

Мами М., 20 лет;

Стреляева Е., 68 лет;

Проценко Д., 41 год;

неизвестный, 60 лет;

неизвестный, 37 лет.

Очевидцы рассказали СМИ, что двое мужчин и две женщины погибли при ударе по супермаркету на улице Плеханова. Губернатор Гладков сообщил, что еще один мужчина скончался в госпитале, его не смогли спасти врачи.

Также известно о гибели преподавателя БелГУ Любови Губкиной. Ей было 44 года. Она была многодетной матерью, трое детей остались без мамы. Один из студентов подтвердил NEWS.ru информацию о ее гибели.

«Погибла сегодня во время пары, занятия проходили онлайн, и она вышла в магазин. Чисто по-человечески она запомнилась, работала в методическом отделе. Если у студентов были какие-то вопросы, можно было в любое время подойти, разобраться, Любовь Алексеевна все подсказывала и рассказывала. Ребята под ее руководством также занимались волонтерством. Она запомнилась как светлый, добрый человек, который всегда был на стороне студентов», — рассказал студент.

Как сообщил Telegram-канал «Белгород № 1», общее количество погибших мирных жителей в регионе с начала СВО в результате ударов ВСУ превысило сотню и достигло 103 человек.

Фото: t.me/vvgladkov Последствия обстрела в г. Белгороде

Сколько пострадавших при обстреле Белгорода

«По раненым. 17 пострадавших жителей, в том числе 4 детей, в настоящий момент находятся в больницах под контролем врачей. В тяжелом состоянии, преимущественно с осколочными ранениями разных частей тела — 6 человек. У 9 пострадавших состояние средней тяжести. Двое мальчиков 7 и 15 лет с контузией и с ушибом плеча после оказанной помощи отпущены врачами на амбулаторное лечение», — рассказал в своем Telegram-канале губернатор Гладков.

Однако позже помощник главы Минздрава РФ сообщил, что количество пострадавших при атаке ВСУ выросло до 20 человек. По поручению министра здравоохранения Михаила Мурашко в Белгород была направлена бригада специалистов из федеральных медицинских центров. В Минздраве сообщили, что четверо пострадавших, в том числе двое детей, будут направлены на лечение в Москву.

Какой ущерб нанесен Белгороду

Губернатор отчитался по выявленному материальному ущербу после обстрела ВСУ. В результате ракетного удара выбиты окна в 10 многоквартирных домах, получили разные повреждения 15 частных домовладений.

Кроме того, осколки повредили 34 автомобиля. Повреждены 4 коммерческих магазина, включая сильно пострадавший торговый центр на Плеханова и магазин напротив. Также зафиксирован ущерб на территории одного из коммерческих предприятий.

Фото: t.me/vvgladkov Последствия обстрела в г. Белгороде

Что происходило в Белгороде во время обстрела

В Telegram-канале «Белгород № 1. Люди» опубликовано большое количество отзывов от людей, которые выражают благодарность землякам за помощь во время обстрелов. По отзывам, большинство сотрудников магазинов, предприятий сферы услуг, госучреждений в опасный момент, не задумываясь, впустили людей с улицы и помогли им укрыться в безопасном месте. Исключений немного.

В то же время источники сообщили авторам канала, что прямо во время ракетного удара в 9-м классе Шуховского лицея учитель решил продолжить урок математики и не стал эвакуировать детей.

«А в БелГУ группу студентов спустили в укрытие, а через 10 минут «сказали всем подниматься в аудиторию и выполнять задания, так как у нас сейчас практическое занятие. Домой тем более никого не отпустили, хотя некоторые просились уйти», — пишет «Белгород № 1».

В пресс-службе университета заявили, что в курсе таких сообщений, это грубое нарушение, и будет проводиться служебная проверка в отношении преподавателя.

Также в ходе ликвидации последствий обстрела был оцеплен дом на улице Есенина. Причины неизвестны. Жителей эвакуировали, на месте работали специальные службы.

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