Десятки пострадавших, погибли дети: ВСУ нанесли мощный удар по Белгороду

Фото: t.me/vvgladkov

Последствия обстрела г. Белгорода

Вооруженные силы Украины нанесли новый удар по гражданским объектам в Белгороде. Что стало целью ВСУ, сколько человек погибло, где шли обстрелы в Белгородской области 15 февраля?

Куда попал удар ВСУ в Белгороде

Ракетная атака ВСУ на Белгород началась около 12:20. В городе включился сигнал ракетной тревоги, несколько украинских ракет были сбиты ПВО над городом.

Telegram-канал «Белгород № 1» опубликовал фотографии супермаркета на улице Плеханова и видео, снятые очевидцами на месте падения. Здание и соседние сооружения получили повреждения в результате падения обломков, также получили повреждения стоявшие неподалеку автомобили.

Кроме того, еще одна ракета попала в стадион около школы № 42 на улице 60-летия Октября. На кадрах, опубликованных «Белгородом № 1», видно, что удар пришелся в край стадиона ближе к жилым домам. Автомобили, припаркованные поблизости, получили повреждения.

Канал «Белгород — Молния» показал разгонный блок одной из ракет, который упал на жилой дом на улице Губкина. Он не причинил серьезных повреждений.

Минобороны РФ сообщило, что дежурными средствами ПВО над Белгородской областью были сбиты 14 реактивных снарядов.

Военный аналитик Борис Рожин пишет, что Белгород обстреливали из чешских РСЗО RM-70 Vampire, а также, возможно, из «Ольхи». Были сбиты 14 ракет из 18. Эту информацию в военном ведомстве не комментировали.

Сколько погибших в Белгороде в результате удара ВСУ

На месте удара по торговому центру в Белгороде — большое количество машин скорой помощи. Разные источники сообщают о разном количестве пострадавших. Сообщается о шести погибших, еще 10 обратились за медицинской помощью. Борис Рожин пишет о девяти погибших, включая грудного ребенка, и 15 пострадавших.

Сообщается, что двое мужчин стояли у входа в магазин и погибли на месте при падении осколков. Также были пострадавшие при падении ракеты на стадион. Кроме того, грудной ребенок погиб при попадании украинской ракеты в частный сектор в Белгороде и еще один несовершеннолетний — при ударе по стадиону.

«Количество жертв выше, чем пишут в соцсетях», — утверждает мониторинговый канал «Треугольник ЛНР».

Губернатор Вячеслав Гладков сообщает о пяти погибших.

«По предварительным данным, в Белгороде пять человек погибли, в том числе один ребенок, еще 18 человек получили ранения, пятеро из которых дети. Бригады скорой помощи доставляют пострадавших в медицинские учреждения. Вся необходимая помощь оказывается. <...> Информация уточняется», — написал он в своем Telegram-канале.

Фото: t.me/vvgladkov Последствия обстрела г. Белгорода

Куда еще пришлись удары ВСУ

Telegram-канал SHOT сообщил, что еще несколько прилетов было зафиксировано в небольшом городе Губкине, расположенном к северо-востоку от Белгорода, дальше от границы с Украиной. Целью стала нефтебаза. Пострадавших не было.

По другим данным, город Губкин был атакован украинским беспилотником.

Ранее Гладков опубликовал список населенных пунктов Белгородской области, которые попали под обстрел за 14 февраля. Под ударами оказались села Журавлевка, Тишанка, Дроновка, Долгое и Середа. Еще в нескольких населенных пунктах были обнаружены и нейтрализованы беспилотники ВСУ.

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