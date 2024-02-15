Появились подробности гибели младенца при атаке ВСУ по Белгороду Член СПЧ показала фото коляски, в которой погиб младенец при атаке по Белгороду

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Член Совета по правам человека при президенте РФ Марина Ахмедова в своем Telegram-канале опубликовала фото с коляской, в которой погиб младенец при ракетном ударе ВСУ по Белгороду. По ее словам, малышу было всего четыре месяца.

Пока я пыталась выяснить, что с младенцем, мне звонили многодетные матери из Белгорода и причитали — «грудничка убили». Я сказала, что есть информация — младенец жив, и надо просто молиться. Но он уже не был жив. Он погиб, — написала она.

Как выяснил Telegram-канал Mash, вместе с малышом на прогулке была его мать, они оба скончались от ранений. Отмечается, что снаряд упал на территорию школы № 42 и его осколки убили молодую семью на утренней прогулке.

Ранее губернатор Белгородской области Геннадий Гладков подтвердил, что в результате ракетной атаки погибли пять человек, 18 пострадали. Среди жертв есть один ребенок. Повреждения получил торговый центр. Также сообщается, что обломки ракет упали на стадионе около школы.

Военный корреспондент Евгений Поддубный назвал «трусливыми ублюдками» военных ВСУ, которые нанесли удар по жилым кварталам Белгорода. Он добавил, что такой противник не заслуживает ни уважения, ни сострадания.