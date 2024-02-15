Появились кадры разрушенного ТЦ после атаки ВСУ на Белгород Торговый центр получил повреждения при атаке украинских «Вампиров» на Белгород

Фото: t.me/vvgladkov

Торговый центр в Белгороде получил повреждения при атаке Вооруженных сил Украины снарядами из РСЗО «Вампир». Кадры разрушенного здания появились в Сети. Также сообщается, что обломки ракет упали на стадионе около школы.

Губернатор Вячеслав Гладков ранее сообщил, что при атаке украинских войск на Белгород погибли по меньшей мере пять человек, среди которых один ребенок. Еще 18 человек пострадали. Также различные повреждения получили семь частных домовладений: там посечены кровли и заборы, выбиты окна. Кроме этого, повреждены пять автомобилей и одно из промышленных предприятий города. По информации Минобороны РФ, над городом сбили 14 снарядов «Вампир».

Военный корреспондент Александр Коц заявил, что удар по жилым кварталам в Белгороде, который привел к жертвам среди мирных жителей, согласуется с концепцией отношения НАТО к России. По словам журналиста, новый главнокомандующий ВСУ Александр Сырский значительно поднимет статистику таких акций, поскольку Украину хотят «замазать» кровью. Коц добавил, что был свидетелем десятков таких «кровавых акций» в Донбассе.