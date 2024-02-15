«Украину мажут в крови»: военкор назвал виновного в ударах по Белгороду Военкор Коц: удары по Белгороду на совести НАТО и Сырского

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Удар по жилым кварталам в Белгороде, который привел к жертвам среди мирного населения, согласуется с концепцией отношения НАТО к России, заявил военный корреспондент Александр Коц. По его словам, главком ВСУ Александр Сырский значительно поднимет статистику таких акций, поскольку Украину хотят «замазать» кровью.

ВСУ десять лет подряд практикуют месть гражданским за свои неудачи на поле боя. Я был свидетелем десятков таких кровавых акций в Донбассе. Сотни и сотни мирных жителей погибли на улицах Донецка, Горловки, Ясиноватой, Зайцево и т. д. Мы такие удары не практикуем. Думаю, украинский главком Сырский значительно поднимет статистику таких акций. И уверен, не столько по своей инициативе, сколько по концепции отношения НАТО к России. Украину мажут в крови, — заявил Коц.

Министерство обороны РФ ранее сообщило, что над территорией Белгородской области было сбито 14 украинских снарядов. По информации ведомства, для атаки ВСУ использовали реактивные системы залпового огня «Вампир».

Губернатор региона Вячеслав Гладков заявил, что в результате ракетной атаки Вооруженных сил Украины на Белгород пять человек погибли и еще 18 пострадали. По его словам, среди жертв есть один ребенок.