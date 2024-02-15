«Трусливые ублюдки»: военкор оценил удар ВСУ по Белгороду Поддубный назвал «трусливыми ублюдками» ВСУ после удара по Белгороду

Фото: МО Украины

Военный корреспондент Евгений Поддубный в своем Telegram-канале назвал «трусливыми ублюдками» военных ВСУ, которые нанесли удар по жилым кварталам Белгорода. Он добавил, что такой противник не заслуживает ни уважения, ни сострадания.

Такой противник не заслуживает ни уважения, ни сострадания. Донецкие об этом знают с 2014 года. ВСУ именно с этого времени практиковали мстительные и трусливые удары по мирным после неудач на фронте. По Донецку всегда летело после поражений противника, по Белгороду так же. Трусливые ублюдки, у которых только и получается, что воевать с детьми и женщинами, — написал Поддубный.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что при ракетном ударе по Белгороду погибли как минимум шесть человек, еще 10 пострадали. Губернатор региона Вячеслав Гладков предупреждал, что в городе запустили сирену ракетной опасности. Граждан призывали спуститься в укрытия или спрятаться в помещениях без окон со сплошными стенами.

Позже Гладков сообщил, что в результате ракетной атаки Вооруженных сил Украины на Белгород погибли пять человек, 18 пострадали. По его словам, среди жертв есть один ребенок.

В результате атаки повреждения получил торговый центр. Также сообщается, что обломки ракет упали на стадионе около школы.